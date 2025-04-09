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США выводят войска из польской Ясенки, через которую Украина снабжается оружием

  • 9.04.2025, 11:17
США выводят войска из польской Ясенки, через которую Украина снабжается оружием

Хаб продолжат использовать для оказания военной помощи Украине.

Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявило о запланированной передислокации американских военных и оборудования из аэропорта Ясенка возле Жешува в другие места Польши, передает «Польское радио».

Как подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте командования, эта передислокация является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению поддержки союзников и партнеров при одновременном повышении эффективности».

В документе отмечается, что это решение «отражает многомесячные оценки и планирование», которые проводились в координации с польской стороной и другими союзниками по НАТО.

Ясенка продолжит использоваться для оказания военной помощи Украине, подчеркивается в коммюнике.

Американские военные прибыли в аэропорт под Жешувом в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г.

На смену американцам в последние месяцы там были развернуты зенитные системы из Германии и Норвегии.

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