США выводят войска из польской Ясенки, через которую Украина снабжается оружием
- 9.04.2025, 11:17
Хаб продолжат использовать для оказания военной помощи Украине.
Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) объявило о запланированной передислокации американских военных и оборудования из аэропорта Ясенка возле Жешува в другие места Польши, передает «Польское радио».
Как подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте командования, эта передислокация является «частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению поддержки союзников и партнеров при одновременном повышении эффективности».
В документе отмечается, что это решение «отражает многомесячные оценки и планирование», которые проводились в координации с польской стороной и другими союзниками по НАТО.
Ясенка продолжит использоваться для оказания военной помощи Украине, подчеркивается в коммюнике.
Американские военные прибыли в аэропорт под Жешувом в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 г.
На смену американцам в последние месяцы там были развернуты зенитные системы из Германии и Норвегии.