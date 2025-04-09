Командующий силами США в Европе выступил против вывода американских войск из ЕС 3 9.04.2025, 13:09

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Его поддержали высокопоставленные республиканцы.

Ряд конгрессменов от Республиканской партии и командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи выступили против вывода из европейских стран войск, предназначенных для сдерживания России. Между тем, Пентагон обсуждает планы вдвое сократить контингент, который был расквартирован в Польше и Румынии после российского вторжения в Украину.

Каволи заявил в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, что «постоянно рекомендовал» не менять размер контингента. «Я советую сохранять такую же численность войск, как сейчас», – сказал он. Его поддержали высокопоставленные республиканцы. Так, председатель комитета Майк Роджерс раскритиковал возможность сокращения американского военного присутствия в Европе, включая отказ США от командования силами НАТО. Он обвинил «некоторых в Министерстве обороны» в попытке сократить военные силы в Европе, нанеся тем самым ущерб национальной безопасности США, передает Politico.

При этом Роджерс похвалил президента Дональда Трампа за требование к союзникам по НАТО увеличить оборонные расходы и стремление «остановить кровопролитие» в Украине.

Накануне NBC News сообщило со ссылкой на американских и европейских чиновников, что Пентагон рассматривает возможность вывода 10 000 солдат – половину контингента, который администрация Джо Байдена развернула в Польше и Румынии в 2022 г. для сдерживания России. Одновременно американские войска объявили об уходе с польской авиабазы Ясёнка, через которую в Украину отправляется 95% западных вооружений. Хотя эти войска останутся в Польше, командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофер Донахью объяснил этот шаг необходимостью «оптимизировать наше присутствие и сэкономить американским налогоплательщикам десятки миллионов долларов в год».

Другой республиканец, Дон Бэкон из штата Небраска, также выразил обеспокоенность по поводу возможного сокращения войск. «Было бы серьезной ошибкой выводить войска из Европы прямо сейчас, – заявил он. – Сейчас время сдерживать Россию, и я считаю, что вывод войск – это признак слабости».

Выступая на прошлой неделе в Сенате, Каволи также заявил, что другая идея новой администрации США – отказаться от командования силами НАТО в Европе – «приведет к проблемам».

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