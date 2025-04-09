Единственный телевизор преподнес сюрприз россиянам 4 9.04.2025, 13:12

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Из-за отсутствия спроса.

В России прекратилось производство единственного отечественного телевизора из реестра российской радиоэлектроники Минпромторга. Воронежский завод «Квант», который до сих пор выпускал устройства под брендом Irbis, сообщил участникам рынка, что их сборка остановлена и не возобновится в ближайшем будущем. Это следует из письма гендиректора предприятия Михаила Етонова, с которым ознакомился «Коммерсант».

Источники издания в «Кванте» уточнили, что производство было прекращено из-за низкого спроса на такую продукцию, в первую очередь со стороны госсектора.

По данным «Контур.Закупок», в 2024 году в рамках госзакупок было объявлено 4,6 тендеров на приобретение телевизоров, что на 15% больше, чем годом ранее. В деньгах показатель вырос на 28%, до 4,05 млрд. Однако в основном закупались телевизоры иностранных брендов — LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier и др. Всего же продукция «Кванта» занимала не более 10–15% на российском рынке телевизоров, отметила директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. При этом для розничного покупателя телевизоры бренда Irbis также не были привлекательны из-за высокой цены на фоне конкурентов, говорит директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным», — добавил он.

На данный момент в коммерческом и государственном сегментах телевизоров в России присутствуют порядка 70 различных брендов, в основном иностранных, говорит источник «Коммерсанта» на рынке бытовой техники. По его словам, большую долю занимают южнокорейские вендоры LG и Samsung. «При возможном возвращении компаний на российский рынок они увеличат долю продаж в этом сегменте», — отметил собеседник. До этого источники издания говорили о планах производителей электроники из Южной Кореи вернуться в Россию.

Телевизоры Irbis были единственными в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, однако они не являлись «более российскими, чем продукция многочисленных частных торговых марок ТВ», представленных на рынке, говорит представитель DNS. По его словам, попадание телевизора в реестр требует много ресурсов со стороны производителя при малой маржинальности. Ранее ряд компаний просили Минпромторг снизить порог входа в реестр для телевизоров, чтобы получить преимущества на госзакупках. «Условия для преференций на госзакупках для ТВ другие производители не смогут выполнить, и сейчас госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию набирающих популярность китайских вендоров», — заключила Сенина из «Марвел-Дистрибуции».

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