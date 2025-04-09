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Генштаб ВСУ показал ликвидацию командного пункта РФ в Херсонской области

  • 9.04.2025, 13:54
  • 1,106
Генштаб ВСУ показал ликвидацию командного пункта РФ в Херсонской области

Видеофакт.

Украинская авиация нанесла удар по командному пункту 81-го артиллерийского полка армии РФ. В бетонном бункере находилось до 30 оккупантов. Погибло от 20 до 30 россиян, но данные еще уточняются. Это произошло 7 апреля.

Кадры авиаудара были опубликованы в Телеграм-канале Генштаба ВСУ сегодня.

Эта атака существенно подорвала боеспособность армии РФ на Херсонском направлении. В Генштабе отметили, что пилоты ВС ВСУ продолжат совершать подобные атаки, пока враг не покинет украинскую территорию.

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