Генштаб ВСУ показал ликвидацию командного пункта РФ в Херсонской области
- 9.04.2025, 13:54
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Видеофакт.
Украинская авиация нанесла удар по командному пункту 81-го артиллерийского полка армии РФ. В бетонном бункере находилось до 30 оккупантов. Погибло от 20 до 30 россиян, но данные еще уточняются. Это произошло 7 апреля.
Кадры авиаудара были опубликованы в Телеграм-канале Генштаба ВСУ сегодня.
Эта атака существенно подорвала боеспособность армии РФ на Херсонском направлении. В Генштабе отметили, что пилоты ВС ВСУ продолжат совершать подобные атаки, пока враг не покинет украинскую территорию.