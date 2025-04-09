Reuters: Трамп обвалил цены на нефть до минимума с февраля 2021 года 9.04.2025, 14:57

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Этому способствовало и решение ОПЕК+.

Цены на нефть в среду, 9 апреля, упали до минимума с февраля 2021 года. Это произошло на фоне опасений по поводу растущего спроса, вызванного эскалацией торговой войны между США и Китаем и прогнозов по росту предложения.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,39 доллара, или 2,21%, до 61,43 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 1,50 доллара, или на 2,52%, до 58,08 доллара. Оба контракта потеряли до 4%, но затем сократили потери. Инвесторы все больше беспокоятся падением спроса на сырую нефть и потенциальным избытком предложения.

«Агрессивные ответные меры Китая уменьшают шансы на быстрое заключение сделки между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения экономического спада по всему миру. Рост спроса на нефть в Китае на 50-100 тысяч баррелей в сутки находится под угрозой, если торговая война продлится дольше, однако усиление стимулов для увеличения внутреннего потребления может смягчить потери», - рассказала Йе Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров Rystad Energy.

Падение нефти усугубило принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ увеличить добычу в мае на 411 000 баррелей в день, что, по мнению аналитиков, может привести к профициту на рынке.

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