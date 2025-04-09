Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии

Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии4
- 9.04.2025, 18:03
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В ФРГ собираются изменить закон о гражданстве.
В Германии собираются изменить закон о гражданстве, чтобы увеличить срок проживания в стране для его получения, заявил вероятный канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по завершении коалиционных переговоров перед формированием правительства.
«Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться», — сказал он.
Для получения немецкого паспорта необходимо пять лет прожить в стране при обычной натурализации. Срок три года устанавливается для супругов немцев (брак должен быть заключен минимум за два года до подачи заявления) и при наличии особых достижений в вопросе интеграции (например успехи в карьере или обучении) - такое нововведение действует с прошлого года.
Для натурализации в Германии нужно знать немецкий язык на уровне не ниже B1, пройти тест на знание социально-правовых основ жизни в стране, иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев, не иметь судимости.