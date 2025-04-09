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Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии

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  • 9.04.2025, 18:03
  • 3,546
Мерц предложил отменить «турбонатурализацию» в Германии
Фридрих Мерц

В ФРГ собираются изменить закон о гражданстве.

В Германии собираются изменить закон о гражданстве, чтобы увеличить срок проживания в стране для его получения, заявил вероятный канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции по завершении коалиционных переговоров перед формированием правительства.

«Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться», — сказал он.

Для получения немецкого паспорта необходимо пять лет прожить в стране при обычной натурализации. Срок три года устанавливается для супругов немцев (брак должен быть заключен минимум за два года до подачи заявления) и при наличии особых достижений в вопросе интеграции (например успехи в карьере или обучении) - такое нововведение действует с прошлого года.

Для натурализации в Германии нужно знать немецкий язык на уровне не ниже B1, пройти тест на знание социально-правовых основ жизни в стране, иметь возможность самостоятельно обеспечивать себя и своих иждивенцев, не иметь судимости.

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