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Трамп призывает компании переместиться в США

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  • 9.04.2025, 18:09
  • 3,190
Трамп призывает компании переместиться в США
Дональд Трамп

Американский президент рассказал о бонусах для них.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал бизнес переместить компании в Америку и пообещал их за это значительные бонусы в виде нулевых тарифов, мгновенного подключения к энергоснабжению и получения разрешений.

«Это отличное время для того, чтобы перенести свою компанию в США, как это делает Apple и многие другие компании... Не ждите, сделайте это сейчас», - заявил он.

Кроме того, Трамп также подчеркнул, что республиканцам в Палате представителей нужно сейчас принять проект закона о снижении налогов.

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