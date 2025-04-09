Трамп призывает компании переместиться в США

Трамп призывает компании переместиться в США11
- 9.04.2025, 18:09
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Американский президент рассказал о бонусах для них.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал бизнес переместить компании в Америку и пообещал их за это значительные бонусы в виде нулевых тарифов, мгновенного подключения к энергоснабжению и получения разрешений.
«Это отличное время для того, чтобы перенести свою компанию в США, как это делает Apple и многие другие компании... Не ждите, сделайте это сейчас», - заявил он.
Кроме того, Трамп также подчеркнул, что республиканцам в Палате представителей нужно сейчас принять проект закона о снижении налогов.