Трамп призывает компании переместиться в США 11 9.04.2025, 18:09

3,190

Дональд Трамп

Американский президент рассказал о бонусах для них.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал бизнес переместить компании в Америку и пообещал их за это значительные бонусы в виде нулевых тарифов, мгновенного подключения к энергоснабжению и получения разрешений.

«Это отличное время для того, чтобы перенести свою компанию в США, как это делает Apple и многие другие компании... Не ждите, сделайте это сейчас», - заявил он.

Кроме того, Трамп также подчеркнул, что республиканцам в Палате представителей нужно сейчас принять проект закона о снижении налогов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com