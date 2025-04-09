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Арестованного российского генерала Попова отправят на войну в Украине

  • 9.04.2025, 19:01
Арестованного российского генерала Попова отправят на войну в Украине
Иван Попов

Он возглавит отряд «Шторм Z».

Бывший командующий 58-й гвардейской армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, отправится на войну против Украины. В среду, 9 апреля, его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что его подзащитный обратился с таким ходатайством, попросив Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу.

Как передает ТАСС со ссылкой на Буйновского, обвинение попросило приговорить генерала к шести годам колонии общего режима, а также лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Между тем «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Попов возглавит один из отрядов «Шторм Z», формируемых из подследственных и заключенных. Ранее Попов обратился с открытым письмом к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть его на фронт в Украине.

Генерал-майор Иван Попов был арестован в середине мая 2024 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката на сумму более 130 млн рублей, предназначенных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. В начале июля Попову предъявили окончательное обвинение, к которому добавили обвинение в служебном подлоге.

После начала войны России против Украины Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за запорожское направление. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала к военнослужащим, в котором тот говорил о «сложной ситуации со старшим начальством».

В числе прочего Попов рассказал, что доложил руководству об отсутствии средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также о «массовой гибели и увечьях» солдат, после чего был отстранен от должности «за один день».

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