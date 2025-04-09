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СБУ допросила пленных китайцев

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  • 9.04.2025, 19:24
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СБУ допросила пленных китайцев

Что удалось узнать.

Украинские военные впервые захватили в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ на фронте. Их допрос проводила Служба безопасности Украины.

Накануне стало известно, что украинские военные недавно вступили в бой в Донецкой области. Как выяснилось, их противником были шесть китайских военных.

Двух из них ВСУ захватили в плен.

Сегодня стало известно, что СБУ уже провела первый допрос пленных и узнала их имена:

Гражданин Китайской Народной Республики Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ФИО на китайском: 王广军), 1991 года рождения;

Гражданин Китайской Народной Республики Чанг Ренбо (Zhang Renbo, ФИО на китайском: 张仁波), 1998 года рождения.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский показал видео с пленными китайцами, которые были захвачены на одном из направлений фронта. По его словам, они были захвачены возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Операцию по захвату граждан Китая провели воины 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ.

«Есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это важный очень элемент. Я думаю, что США надо больше уделить внимание тому, что происходит сегодня», - рассказал президент.

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