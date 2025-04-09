Польша вложит 700 млн евро в производство боеприпасов 9.04.2025, 20:13

Варшава также получила заказ на поставку 18 тысяч тонн тротила для США.

Польша инвестирует 3 млрд злотых (700 млн евро) в новые заводы по производству боеприпасов калибра 155 мм, сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик. Он также рассказал, что республика получила заказ на поставку 18 тыс. тонн тротила для США стоимостью 1,2 млрд злотых (около 280 млн евро). Контракт рассчитан на три года. «Это прорыв в польско-американском альянсе и огромный шаг для нашей военной промышленности», — отметил Томчик, напомнив, что Польша является крупнейшим производителем тротила в НАТО.

В марте премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах увеличить национальную армию более чем вдвое — до полумиллиона человек. Республика уже обладает третьими по размеру вооруженными силами в НАТО после США и Турции, а также занимает 1-е место по расходам на оборону — 4,1% ВВП. В 2025 году правительство планирует потратить на эти цели 186,6 млрд злотых ($46,4 млрд), или 4,7% ВВП. Все эти меры были приняты на фоне возрастающей угрозы со стороны России. Как отмечал Туск, у него «нет сомнений», что Кремль проводит масштабное перевооружение и мобилизацию армии, чтобы иметь возможность напасть на кого-то «значительно крупнее» Украины в ближайшие три-четыре года.

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