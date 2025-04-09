В РФ блокадницу обвинили в «дискредитации» армии 1 9.04.2025, 20:19

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Людмила Васильева

83-летняя Людмила Васильева участвовала в протестах и выдвигалась на пост губернатора Санкт-Петербурга.

На 83-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву из Санкт-Петербурга составлен протокол о «дискредитации» армии России, сообщает в своем Telegram-канале петербургское издание «Бумага» в среду, 9 апреля. Позднее протокол вернули в полицию.

По данным журналистов, ее обвиняют из-за антивоенного пикета: 24 февраля 2025 года она вышла к Гостиному двору с плакатом, на котором было написано: «Люди, остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля». Тогда к ней подходили сотрудники полиции, но не задержали.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале сообщила, что Васильева «осуществила демонстрирование окружающим листа бумаги с определенной надписью», чем совершила «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В том же посте говорится, что Куйбышевский суд Санкт-Петербурга ознакомился с материалами и «вернул их для устранения недостатков препятствующих рассмотрению» в полицию.

В 2024 году Людмила Васильева выдвинула свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, но не смогла собрать нужное количество подписей в свою поддержку для регистрации. С начала войны в Украине она регулярно участвует в протестных акциях, на которых ее несколько раз задерживали.

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