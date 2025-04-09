Зеленский заявил, что на стороне России воюет минимум 155 граждан Китая 1 9.04.2025, 21:02

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Владимир Зеленский

Россияне вербуют граждан КНР через социальные сети.

В российской армии воюет не менее 155 граждан Китая, информация о которых известна украинским спецслужбам. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».

«Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного. По этим 155 – есть паспортные данные, откуда они, их документы, возраст, места службы. Понятная схема, как их вербуют», — заявил глава государства.

По словам Зеленского, россияне вербуют граждан КНР через социальные сети, в частности, Tik-Tok. Там они распространяют рекламные ролики.

Президент подчеркнул, что официальный Пекин об этом знает.

«Далее эти люди прибывают в Российскую Федерацию, в Москву. Медицинские обследования трое-четыре суток. Один-два месяца – учебные центры. Воюют они на территории Украины», — добавил он.

Также Зеленский назвал имена двух пленных граждан Китая – Ванг Гуанцзюн 1991 года рождения и Чанг Ренбо 1998 года рождения.

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