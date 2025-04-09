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Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран

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  • 9.04.2025, 21:11
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Трамп приостановил введение пошлин в отношении более 75 стран
Дональд Трамп

В течение 90 дней будет действовать пошлина в 10%.

США на 90 дней взяли паузу на введение масштабных пошлин против торговых партнеров. На этот срок будет действовать пошлина в 10%, объявил президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я санкционировал 90-дневную ПАУЗУ и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно», — написал политик.

Это связано с тем, что более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, они «не предприняли никаких ответных мер», объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что Пекин поступил иначе и ввел ответные пошлины, а потому для Китая пошлина повышается до 125%.

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