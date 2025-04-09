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Курс биткоина превысил $80 тысяч

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  • 9.04.2025, 21:49
Курс биткоина превысил $80 тысяч

Криптовалюта взлетела в цене после решения Трампа о паузе в пошлинах.

Курс биткоина резко вырос выше $80 тыс. после публикации Дональда Трампа о том, что на 90 дней размер пошлин более чем для 75 государств будет составлять 10%.

За несколько часов до этого, в начале американской торговой сессии, Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что «сейчас самое время закупаться».

Все крупные альткоины также показали рост. За прошедший час у шортистов на криптобиржах, ставивших на падение, ликвидированы позиции более чем на $150 млн, по данным Coinglass.

Решение о паузе США приняли из-за того, что более 75 стран обратились к Вашингтону с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, они «не предприняли никаких ответных мер», объяснил Трамп. При этом для Китая, который, по словам американского президента, продемонстрировал «отсутствие уважения» к мировым рынкам, пошлины немедленно повышаются до 125% (ранее суммарно составляли 104%).

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