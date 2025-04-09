Глава ВТО спрогнозировала спад торговли между США и Китаем на 80% 9.04.2025, 22:24

Из-за взаимных пошлин против друг друга.

Товарооборот между США и Китаем может снизиться на 80% на фоне введения этими странами взаимных пошлин против друг друга. Такой прогноз дала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%», — приводит пресс-служба ВТО слова генерального директора организации.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%. Днем ранее, 8 апреля, Трамп увеличил размер пошлин для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.

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