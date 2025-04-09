закрыть
9 апреля 2025, среда, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава ВТО спрогнозировала спад торговли между США и Китаем на 80%

  • 9.04.2025, 22:24
Глава ВТО спрогнозировала спад торговли между США и Китаем на 80%

Из-за взаимных пошлин против друг друга.

Товарооборот между США и Китаем может снизиться на 80% на фоне введения этими странами взаимных пошлин против друг друга. Такой прогноз дала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%», — приводит пресс-служба ВТО слова генерального директора организации.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%. Днем ранее, 8 апреля, Трамп увеличил размер пошлин для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников
Культурная идентичность в эпоху беспамятства
Культурная идентичность в эпоху беспамятства Леонид Невзлин