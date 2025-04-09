Глава ВТО спрогнозировала спад торговли между США и Китаем на 80%
- 9.04.2025, 22:24
Из-за взаимных пошлин против друг друга.
Товарооборот между США и Китаем может снизиться на 80% на фоне введения этими странами взаимных пошлин против друг друга. Такой прогноз дала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.
«Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%», — приводит пресс-служба ВТО слова генерального директора организации.
9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о немедленном повышении пошлин для Китая до 125%. Днем ранее, 8 апреля, Трамп увеличил размер пошлин для Пекина суммарно до 104%. КНР ответил повышением тарифов на американские товары в сумме до 84%.