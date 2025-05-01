Россия массированно ударила дронами по Одессе
- 1.05.2025, 8:28
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Два человека погибли, пятеро ранены.
В ночь на 1 мая российские войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, передает «Главред».
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, серия взрывов в гороже прогремела около часа ночи.
«Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», - написал чиновник в Telegram.
В три часа ночи Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки разрушены многоэтажки, частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. В нескольких местах возникли пожары.
Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.
В одном из поврежденных домов на верхнем этаже вместе с собакой проживали пожилые супруги, сейчас с ними пропала связь.
Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.