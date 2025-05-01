Россия массированно ударила дронами по Одессе 1.05.2025, 8:28

1,122

Два человека погибли, пятеро ранены.

В ночь на 1 мая российские войска массированно атаковали беспилотниками Одессу. В городе прогремела серия взрывов. В результате удара два человека погибли, еще пятеро - получили ранения. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, передает «Главред».

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, серия взрывов в гороже прогремела около часа ночи.

«Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары. Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», - написал чиновник в Telegram.

В три часа ночи Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки разрушены многоэтажки, частные дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. В нескольких местах возникли пожары.

Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи.

В одном из поврежденных домов на верхнем этаже вместе с собакой проживали пожилые супруги, сейчас с ними пропала связь.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, одна из школ города получила незначительные повреждения – выбиты четыре окна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com