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Войска РФ провалили штурм Теткино в Курской области

  • 10.05.2025, 8:56
  • 2,292
Войска РФ провалили штурм Теткино в Курской области

FPV-дроны нанесли тяжелые потери россиянам.

Российская армия пытается безуспешно выбить Силы обороны Украины из приграничья Курской области.

Поселок Теткино остается под контролем ВСУ. Об этом рассказал российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает Dialog.UA.

По его данным, российские подразделения несут тяжелые потери в попытке оттеснить ВСУ за границу. За несколько дней украинцы смогли выстроить в населенном пункте укрепленные позиции, которые не по зубам российской армии. Мешает двигаться россиянам также активная работа украинских БПЛА.

«Наше отделение попыталось зайти в Теткино, но тоже попало под FPV-дроны. Все погибли. Контрдействия в этом секторе результата не дали - оборона у противника держится, наш маневр не прошел, ландшафт и разведка сыграли против нас… Пушки сожгли, людей жалко», - написал российский ресурс.

Он опроверг сообщения некоторых Z-военкоров о том, что «уничтожение разрозненных групп противника» на этом направлении якобы завершено. «Теткино практически полностью занято ВСУ уже два дня, сейчас наши хаотично пытаются выбить (украинские силы - ред.) оттуда. Операцией руководит лично командующий ГВ «Север» генерал-полковник Виктор Лапин! И это худшая новость для солдата. Гонят под FPV и уже укрепленные (украинцами - ред.) позиции. Теперь будут «в долг» освобождать Теткино хотя еще и не признали его потери», - отметил «Северный канал».

Операцию ВСУ в Теткино прокомментировал российский военный эксперт Ян Матвеев. По его данным, цель прорыва - это растянуть российскую оборону. «Основная цель прорыва ВСУ через границу полностью ясна - занять поселок Теткино и удерживать возле него большие российские силы. Отвлекать на себя, не давая наступать в Сумскую область», - рассказал эксперт.

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