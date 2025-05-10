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Макрон озвучил три послания после приезда в Киев

  • 10.05.2025, 9:45
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Макрон озвучил три послания после приезда в Киев

Все они касаются Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил три главных послания после прибытия в Киев в составе «коалиции решительных». Все они касаются Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (Х).

«Вернувшись в Киев, я первым делом подумал об украинцах. Более трех лет вы сопротивлялись с достойным восхищения мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, здесь на карту поставлена безопасность нашего континента», - считает он.

По словам Макрона, перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным, поэтому эта поездку он совершает вместе с Германией, Польшей и Великобританией.

Три послания Макрона

По мнению президента Франции, во-первых, это мир - справедливый и прочный мир начинается с полного и безоговорочного прекращения огня.

«Это предложение, которое мы выдвигаем вместе с Соединенными Штатами. Украина приняла его 11 марта. Россия же медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свою захватническую войну», - напомнил Макрон.

По его словам, если Москва будет упорствовать в блокировании, «мы, как европейцы и в тесной координации с Соединенными Штатами, усилим давление».

«Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг. Наше единство - наша сила. В этом также смысл этой поездки: мы все хотим мира!» - добавил он.

Суверенитет

Как говорит Макрон, мирное соглашение, которое должно быть построено, должно гарантировать безопасность.

«Это то, над чем мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы вместе движемся вперед», - констатировал он.

Будущее

Президент Франции напомнил, что Украина борется не только за свой народ.

«Но и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина - вот наш горизонт. История наблюдает за нами», - резюмировал французский президент.

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