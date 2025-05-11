Kawasaki и другие компании разрабатывают роботов-лошадей 11.05.2025, 9:11

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Одна миниатюрная модель предназначена для детей.

Японская компания Kawasaki, известная своими мотоциклами, представила амбициозный проект — роботизированную лошадь по имени Corleo, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка представляет собой машину без головы. У нее четыре многосуставные ноги, оснащенные электродвигателями. Вместо поводьев — рулевые ручки, а ножные упоры имитируют стремена. Стальные подковы здесь заменяют прорезиненные «копыта», повышающие амортизацию и сцепление с поверхностью.

Corleo управляется как настоящий конь — с помощью движений рук, ног и смещения веса наездника. Эти сигналы улавливаются сенсорами и обрабатываются ИИ-системой, которая поддерживает баланс и координирует движения. По завершении разработки робот сможет перевозить двух человек и развивать приличную скорость.

Робот-скакун оснащен GPS и проектором, Corleo способен отображать маршрут прямо на землю в темное время суток. Энергией его будет снабжать компактный двигатель-генератор, работающий на экологически чистом водороде, который хранится в задней части корпуса.

Хотя массовое производство ожидается не раньше, чем через пару десятилетий, Kawasaki — не единственный игрок на этом поле. Китайская XPeng разрабатывает небольшого пони-робота для детей, позиционируя его как «первое умное транспортное средство». А американская Boston Dynamics уже продала более 1,500 роботов Spot — четвероногих устройств, используемых на заводах для работы в опасных зонах.

Несмотря на высокую цену (один Spot стоит около $75,000), интерес к роботизированным животным растет. Возможно, в будущем роботы-лошади станут привычным элементом не только в научных лабораториях, но и в парках или сельской местности.

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