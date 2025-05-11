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Россия понесла многочисленные потери и опозорилась фейком в Торецке

  • 11.05.2025, 14:03
  • 3,662
Россия понесла многочисленные потери и опозорилась фейком в Торецке

ВСУ показали, как отбили масштабную атаку врага.

В начале мая российские захватчики понесли серьезные потери в Торецке Донецкой области, благодаря слаженным действиям бойцов 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. В то же время оккупанты не перестают присваивать себе фейковую победу на фоне собственных поражений.

Видео с последствиями многочисленных потерь российской армии в технике и живой силе опубликовали в Telegram-канале «Оперативный ВСУ». На кадрах можно увидеть множество уничтоженной военной техники врага и ликвидированных оккупантов.

Отмечается, что солдаты РФ пытались осуществить наступательные действия в центре Торецка. Однако подразделения 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ провели ряд контратак, что привело к улучшению их тактического положения.

«Враг не ожидал такого развития событий и понес многочисленные потери. Были уничтожены и резервы, которые враг ввел в бой для стабилизации положения (те самые резервы, которые россияне держали для ввода в бой для развития собственного наступления)», – говорится в сообщении.

Со своей стороны Силы обороны Украины тоже несли потери в технике и личном составе. Российские войска захватили в плен одного украинского бойца, которого сразу же использовали для пропагандистских целей.

«Спекулируя датами, цифрами и информационными материалами, враг свое поражение пытается перекрутить в тактическую победу. И разгоняет в своих социальных сетях материалы с нужными ему акцентами, сосредоточившись на атаке во время так называемого «перемирия». Заметим, что события происходили еще в начале месяца», – говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают вести тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника в городе Торецк, который сегодня приобрел для россиян такое же символическое значение, как Сталинград для немецкой армии во время Второй мировой войны.

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