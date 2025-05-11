Китайцы разрабатывают ИИ-переводчик для животных

Китайцы разрабатывают ИИ-переводчик для животных4
- 11.05.2025, 21:10
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Что известно.
Китайская технологическая компания Baidu разрабатывает систему искусственного интеллекта, способную интерпретировать звуки животных и переводить их в понятные человеку слова.
Патент зарегистрировали еще в декабре 2024 года, но Китайское национальное управление интеллектуальной собственности опубликовало его только сейчас, пишет Reuters.
Система собирает разнообразные данные о животном, включая голосовые сигналы, поведенческие изменения и другие биологические признаки. С помощью методов машинного обучения, глубокого обучения и обработки естественного языка ИИ анализирует эмоциональное состояние животного и преобразует его в семантическое значение, понятное человеку.
Если система сталкивается с новым звуком, не соответствующим ранее зарегистрированным эмоциональным состояниям, данные маркируются вручную, и модель обновляется для повышения точности.
Представитель Baidu отметил, что технология находится на стадии исследований, и пока нет конкретных сроков ее коммерческого внедрения.
Ранее аналогичные проекты запускались международными организациями, такими как Project CETI и Earth Species Project, которые также стремятся расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта.