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Китайцы разрабатывают ИИ-переводчик для животных

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  • 11.05.2025, 21:10
  • 1,024
Китайцы разрабатывают ИИ-переводчик для животных

Что известно.

Китайская технологическая компания Baidu разрабатывает систему искусственного интеллекта, способную интерпретировать звуки животных и переводить их в понятные человеку слова.

Патент зарегистрировали еще в декабре 2024 года, но Китайское национальное управление интеллектуальной собственности опубликовало его только сейчас, пишет Reuters.

Система собирает разнообразные данные о животном, включая голосовые сигналы, поведенческие изменения и другие биологические признаки. С помощью методов машинного обучения, глубокого обучения и обработки естественного языка ИИ анализирует эмоциональное состояние животного и преобразует его в семантическое значение, понятное человеку.

Если система сталкивается с новым звуком, не соответствующим ранее зарегистрированным эмоциональным состояниям, данные маркируются вручную, и модель обновляется для повышения точности.

Представитель Baidu отметил, что технология находится на стадии исследований, и пока нет конкретных сроков ее коммерческого внедрения.

Ранее аналогичные проекты запускались международными организациями, такими как Project CETI и Earth Species Project, которые также стремятся расшифровать язык животных с помощью искусственного интеллекта.

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