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Жители российской Белгородщины «подставляют» авто под дроны

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  • 12.05.2025, 17:14
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Жители российской Белгородщины «подставляют» авто под дроны

Хотят получить компенсацию.

Жители Белгородской области России специально оставляют на улице свои старые автомобили в надежде, что их повредят дроны. Так они пытаются получить компенсации.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает «Медуза».

«Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют - хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать», — рассказал Гладков.

Он потребовал, чтобы во время обходов жителей просили прятать свои автомобили в гаражи.

Также, по словам губернатора, в Белгородской области формируются группы из жителей, которые требуют отселения, «пока еще не закончилась война», чтобы не жить в старых домах.

Гладков обратился к чиновникам с призывом предупреждать жителей, что если такие махинации будут продолжаться, за это, в частности, грозит уголовная ответственность.

«У нас нет задачи улучшить материальное обеспечение наших жителей — в этих направлениях. У нас есть задача помочь жителям справиться с крайне сложной ситуацией через меры федеральной, региональной мер поддержки. Но мошеннические действия начинают повторяться все чаще и чаще», — добавил он.

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