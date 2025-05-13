Малгожата Госевска: Единственный путь — жесткая позиция по отношению к Лукашенко 4 13.05.2025, 10:42

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Малгожата Госевска

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью призывает Запад действовать.

Как добиться освобождения белорусских политзаключенных? Угрожают ли Евросоюзу пакистанские мигранты, которых хочет привезти в Беларусь Лукашенко? Что общего между антикоммунистическим сопротивлением в Польше и борьбой белорусов за свободу?

Об этом в интервью для сайта Charter97.org рассказала главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска.

— Каждый день десятки нелегальных мигрантов пытаются пересечь границу Польши через Беларусь. Как вы оцениваете ситуацию?

— Добавлю, что эти попытки носят насильственный, крайне брутальный характер. Нелегальные мигранты регулярно бросают опасные предметы через границу или напрямую нападают на сотрудников Пограничной службы, что создает реальную угрозу их здоровью и жизни. В результате этих действий многие сотрудники получили ранения. К сожалению, эти инциденты также имели трагические последствия — сержант Матеуш Ситек получил смертельное ножевое ранение от одного из нападавших. Поэтому сотрудники Пограничной службы ежедневно подвергаются огромной опасности. Граница Европейского союза должна тщательно контролироваться и охраняться.

14 апреля премьер-министр Пакистана посетил Минск, встретился с Лукашенко и заключил соглашения с весьма опасными последствиями, включая открытие авиасообщения между Минском и Исламабадом, что явно свидетельствует о том, что нам предстоит иметь дело с новыми волнами нелегальных мигрантов. Более того, Лукашенко заявил, что не будет препятствовать возможному въезду в Беларусь 100–150 тысяч «специалистов, врачей, инженеров» и членов их семей. Это угроза Польше, Литве, Латвии и всему Европейскому союзу.

Нужно говорить об этом громко, вести мониторинг границы и обеспечивать безопасность. Необходимо также подчеркивать, что это действия режима Лукашенко, а не Беларуси. Беларусь для меня – это демократическая Беларусь, борющаяся, пытающаяся противостоять насилию диктатора.

Помню репортажи с первой волны миграции, описания того, что происходило в самом Минске и на пути к границе. Эти волны миграции негативно влияют на безопасность и уровень жизни людей в Беларуси, настоящих белорусов.

— Трансфер мигрантов — это огромная логистическая операция: на протяжении многих лет десятки людей прибывают в Беларусь из таких стран, как Пакистан и Сомали, преодолевая тысячи километров, с конечной целью нелегального пересечения границы Польши.

— Следует подчеркнуть, что Пакистан таким образом избавляется от проблем, потому что не отправляет своих образованных, лучших граждан, а отправляет представителей проблемных с точки зрения безопасности слоев общества. Я не знаю, какие еще дополнительные интересы за этим кроются, сколько на этой практике зарабатывает Лукашенко, но ключевым моментом является воздействие на внутреннюю дестабилизацию в приграничных странах.

Мы очень четко понимали эти злые намерения в период правления партии «Право и справедливость», когда ввели заслон на границе с Беларусью. В то время оппозиция подвергала сомнению наши решения и просила позаботиться о судьбе этих «бедных мигрантов», которые на самом деле были преступниками, жестоко атаковавшими нашу границу, пытаясь пробраться на другую сторону.

Это не беженцы, ищущие безопасности. В большинстве своем это молодые мужчины, которые приезжают сюда с определенной целью, а именно — дестабилизировать внутреннюю обстановку в наших странах, навязать свои порядки, свою религию, свои законы. Дестабилизировать, рассорить, обострить разногласия — это извечная политика России, независимо от того, кто Россией правит и в какой системе она функционирует. Согласия Польши на это быть не может.

— В Беларуси есть опасения, что возможное большое количество мигрантов может повлиять на структуру всего общества.

— Эти люди, вероятно, не останутся в Беларуси. Они сделают все, чтобы перейти границу, чтобы найти слабые места. Вопрос в том, что произойдет, если эта граница действительно будет охраняться должным образом, и агрессоры будут решительно отброшены от границы. В таком случае наплыв мигрантов может стать внутренней проблемой для самой Беларуси.

— В случае заключения мира между Украиной и Россией, как можно ограничить дальнейшие аппетиты Кремля?

— Аппетиты Кремля можно обуздать только с позиции силы. Потому что только такой диалог с пониманием воспринимается Россией. Чем закончатся эти мирные переговоры? Каким будет возможное соглашение? Мы этого не знаем. На данный момент это всего лишь предположения. Мы пытаемся что-то прочитать из информации, передаваемой через социальные сети, но это, пока, всего лишь различные предварительные декларации.

Не буду скрывать, меня обеспокоило заявление президента Трампа в контексте Донбасса и, прежде всего, в контексте Крыма. На протяжении многих лет я поддерживаю крымских татар и их борьбу за возвращение на родину. Я поддерживаю тех, кто находится в заключении, потому что они чувствуют себя крымскими татарами и хотят, чтобы Крым был частью Украины. Мы, поляки, прекрасно знаем, что такое депортации, чего это стоит. Они пережили это в 1944 году. Пришло время, когда они смогли вернуться, восстановить свои дома, начать жить на своей земле. Напоминаю, что у них нет другой родины, им некуда переезжать.

Теперь заявление Дональда Трампа об официальном согласии на аннексию Крыма Россией вызывает беспокойство. Надеюсь, что это лишь один из многих твитов, который не превратится в конкретное действие, потому что это было бы явным нарушением международного права, и сигнал России, что она может продолжать действовать таким образом: оккупировать больше территорий и продвигаться дальше. Именно так де-факто и произошло в случае с Грузией, с Абхазией и Южной Осетией. Конечно, международное сообщество признает эти территории за Грузией, но фактически с 2008 года эти территории оккупированы.

Признание Донбасса и Крыма за Россией будет дополнительным подтверждением того, что такие действия Российской Федерации принимаются международным сообществом. Это первое — нарушение международного права в контексте захваченных территорий. Второе — это моральный вопрос, вопрос ответственности за военные преступления, за которые, Владимир Путин и его соратники должны быть преданы суду и осуждены.

Я не могу себе представить, чтобы преступления, совершенные против украинского народа, против украинских детей и женщин, могли остаться безнаказанными. Я не согласна с этим и сделаю все, чтобы международное сообщество не согласилось на подобные действия.

Международный уголовный суд в Гааге должен активизировать свою деятельность, преступники должны быть наказаны, как и преступники в Беларуси. Это большая задача для нас — пополнить санкционный список лицами, причастными к преследованию оппозиции и пыткам политзаключенных. Мы собираем эти имена и передадим их в соответствующие учреждения, чтобы эти люди не чувствовали себя безнаказанными, начиная с рядовых сотрудников тюрем и исправительных колоний, до прокуроров, судей и других лиц, причастных к этой деятельности.

— В своем выступлении в Европарламенте вы говорили о белорусских политзаключенных: Виктории Кульше, Ольге Майоровой, Елене Гнаук. Почему это важно?

— В своей последней речи я сосредоточилась на женщинах. Я очень впечатлена разговором, который состоялся у меня с Полиной Шарендой-Панасюк после ее освобождения. Это был трудный разговор: мне было трудно задавать вопросы, а Полине было очень трудно рассказывать о том, что она пережила в заключении, тюрьме, исправительной колонии и одиночном заключении за якобы проступки, совершенные во время отбывания наказания. Она уделяет большое внимание борьбе за права людей, которые остаются в этих исправительных колониях и тюрьмах.

Полина много говорила о Виктории Кульше, ее борьбе, попытках самоубийства и пребывании в одиночной камере. Я хотелa бы напомнить вам об объявленой ею бессрочной голодовке. Ранее Виктория уже проводила голодовки, которые сильно истощили ее организм, но эта последняя голодовка теперь бессрочная, это ее последняя борьба за права человека, за свою жизнь, за жизни ее сокамерников, за Беларусь. Борьба, которая, если ее не удастся выиграть, может закончиться только смертью.

Нельзя молчать, необходимо решительно требовать освобождения заключенных, называть их имена, фамилии, говорить об их борьбе, об их судьбе, тем самым тронуть международное сообщество, сформировать большую солидарность за демократическую Беларусь, и кроме того — ужесточить санкции против Беларуси, потому что это единственный путь к нормализации, к освобождению заключенных.

— Вы считаете, что санкции — единственный способ освободить политзаключенных?

— Единственный путь — жесткая, решительная позиция по отношению к режиму Лукашенко. Я сама иногда задавалась этим вопросом, потому что есть люди, которые говорят, что нужно вести переговоры с режимом, отменять санкции в обмен на освобождение отдельных людей. Более того, мы слышим от депутатов Европейского парламента голоса о необходимости начать переговоры и назначить цену за заключенного и платить Лукашенко за каждого освобожденного человека. О, нет!

Потому что надо извлекать уроки из истории, а история такова, что переговоры с Лукашенко уже проводились много раз. Мнимое потепление в отношениях было достигнуто уже не раз. Лукашенко освобождал заключенных, но лишь для того, чтобы через мгновение заполнить тюрьмы снова — это ни к чему не приведет. Ему это выгодно. Лукашенко улучшает свой имидж, но это не меняет ситуацию в Беларуси и положение жителей Беларуси.

Поэтому нужно занять жесткую позицию, которая, конечно, никак не отменяет дополнительные переговоры, дополнительные условия и определенные уступки в обмен на борьбу за людей, освобождение их из тюрем, но в целом жесткую позицию и санкции: персональные и против компаний, также и против западных компаний, которые продолжают тихо вести бизнес на территории Беларуси.

Этот вышеупомянутый аргумент поднимался в ходе переговоров с депутатами в контексте интересов Австрии (телекоммуникационная отрасль с австрийским капиталом в Беларуси) с упоминанием того, что «это рабочие места для белорусов». Да, рабочие места, но прежде всего это просто прибыль, которую эти компании, эти страны зарабатывают на ситуации в Беларуси. С этим нельзя согласиться, и мы должны бороться за решительную позицию в отношении такого поведения.

— Вижу, у вас в кабинете висит фотография Анджея Почобута.

— Анджей мне особенно близок, я его знаю лично. Он мой друг. Анджей не раз помогал мне в различных патриотических мероприятиях в Беларуси: для польской диаспоры и Польши. Анджей — пример человека, который боролся за правду, невзирая на последствия. Мог бы уехать, мог бы без проблем покинуть Беларусь — был бы свободен, жив, здоров, мог бы нормально функционировать. Он сознательно отказался от этой возможности, чтобы своей позицией показать, как следует бороться за самые важные ценности. Мы должны бороться за политзаключенных в Беларуси, бороться с умом и не терять самого главного — не забывать о ценностях.

— Сейчас ситуация в Беларуси напоминает период военного положения в Польше. Можете ли вы дать какие-либо советы белорусам, как это пережить?

— Упорно продолжать борьбу, даже если эта борьба происходит внутри, а сопротивление внешне незаметно. Самое главное — это то, что в голове и в сердце. Я верю, что придет время, когда это мужество и стойкость смогут проявиться вовне, и тогда все должны быть готовы к этому: встать плечом к плечу, победить режим и вернуть Беларусь для свободного, демократического мира. Я из того поколения — в юности я пережила военное положение, и мне не хватало этого внешнего сопротивления. Я тогда думала, что введение военного положения на закончится открытым конфликтом, что мы выйдем на улицы и будем бороться с режимом Ярузельского. Случилось не так, но шаг за шагом, осознание людьми, что такое свобода и что такое рабство, и стойкое ощущение того, что мы свободные люди, мы привели к тому моменту, когда мы живем в свободной Польше. Этого я желаю и Беларуси.

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