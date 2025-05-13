США и Саудовская Аравия заключили соглашения на рекордные $600 млрд 9 13.05.2025, 18:22

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Церемония подписания соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии Дональда Трампа.

США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше $600 млрд. Это крупнейшая экономическая сделка в истории сотрудничества стран, сообщил Белый дом.

Церемония подписания соглашений прошла в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа, прибывшего в Саудовскую Аравию с визитом 13 мая, и наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Стороны договорились углубить стратегическое партнерство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.

Согласно договоренностям, саудовская компания DataVolt инвестирует около $20 млрд в строительство дата-центров и энергетической инфраструктуры на территории США. В свою очередь, американская корпорация GE Vernova поставит в Саудовскую Аравию газовые турбины и энергооборудование на $14,2 млрд.

14 мая президент США посетит Катар, 15 мая — ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка господина Трампа с начала его второго президентского срока. . Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на $1 трлн.

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