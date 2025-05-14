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Определились первые финалисты «Евровидения»

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  • 14.05.2025, 8:13
  • 4,116
Определились первые финалисты «Евровидения»

В финале — Польша и Украина.

Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал «Евровидения». Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в финале уже в субботу, 17 мая.

Кто из первого полуфинала прошел в финал

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.

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