Определились первые финалисты «Евровидения» 5 14.05.2025, 8:13

4,116

В финале — Польша и Украина.

Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал «Евровидения». Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в финале уже в субботу, 17 мая.

Кто из первого полуфинала прошел в финал

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com