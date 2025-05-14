Определились первые финалисты «Евровидения»5
- 14.05.2025, 8:13
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В финале — Польша и Украина.
Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал «Евровидения». Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в финале уже в субботу, 17 мая.
Кто из первого полуфинала прошел в финал
Норвегия
Албания
Швеция
Исландия
Нидерланды
Польша
Сан-Марино
Эстония
Португалия
Украина
Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.