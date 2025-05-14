Самолет «Белавиа» развернули по дороге из Бреста в турецкую Анталью 14.05.2025, 15:44

иллюстративное фото Charter97.org

Треснуло лобовое стекло.

В понедельник, 12 мая, «Белавиа» начала сезон полетов в Анталью из Бреста. Но пассажирам пришлось поволноваться — посреди дороги, когда судно пролетало над Россией, его развернули обратно. Об этом в Instagram рассказала блогер Кристина Абубакирова, отмечает «Зеркало».

Как пишет Кристина в сторис, самолет сменил курс примерно за три часа до приземления в Турции:

— Пилот в микрофон говорит: наш самолет разворачивается по техническим причинам и летит в Минск. Через два часа будем в Минске.

Никакой дополнительной информации пассажирам не дали. По словам блогерa, «испугались все». А те, кто часто летают, говорили, что «такое впервые».

— И как бы я ни пыталась себя успокоить, меня трясло, текли слезы, — рассказывала Кристина. — Мысленно уже прощалась со своей семьей. Это страшно, в голове даже всплывала картинка кладбища. Но я реально старалась держать себя в руках и контролировать свои мысли. Просто ситуация — п**дец.

В Турцию белoруска летела вместе с двумя детьми и мужем. Признается, что успокоилась после того, как взяла младшего ребенка на руки. Помог и супруг, который «не разводит паники». По словам Кристины, когда она обратилась с вопросами к стюардессе, та заверила, что переживать не из-за чего и что «если бы было что-то страшное, вы бы об этом знали, и мы бы с вами уже готовились».

В итоге к тому времени, как самолет должен был сесть в Анталье (то есть около 20.00), он приземлился в Минске. Все прошло хорошо, объясняет женщина, но отмечает, что при посадке сильно заложило уши — не «как обычно».

Через полтора часа пассажиров покормили, а новый самолет предоставили к часу ночи. Проблем с ожиданием не возникло: младший ребенок уснул, старшая дочь играла с другими детьми.

— Но когда я узнала причину, из-за которой нас вернули, я о**ела, не то слово, — продолжает рассказ Кристина. — В нашем самолете треснуло лобовое стекло, там, где сидит пилот. Вы просто представьте, ситуация 50/50, оно же могло взорваться!

Отметим, что в прямом смысле взорваться стекло не может, но глубокие трещины в нем действительно чреваты разгерметизацией судна. Правда, чаще всего трескается один из слоев стекла, подобные случаи уже происходили с белoрусскими судами. Например, в ноябре 2022 года треснуло стекло самолета Boeing 737−800, который летел из Минска в Шарджу (город в Объединенных Арабских Эмиратах). Тогда «Белавиа» заявляла, что трещины «возникают случайным образом и не могут быть спрогнозированы авиакомпанией», а причина обычно в «усталостном напряжении» стекла.

—Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета, — сообщала тогда компания.

Что говорят в «Белавиа»?

Чтобы узнать детали, журналистка позвонила в справочную «Белавиа». Там ситуацию прокомментировать не смогли. По словам сотрудницы, у нее есть информация только за сегодняшний день. В приемной гендиректора компании также рассказали, что о подобном не слышали.

При этом о растрескивании лобового стекла самолета «Белавиа», который летел 12 мая из Бреста в Анталью, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Информацию об этом авторы канала, по всей видимости, получили от представителей Ростовской зоны единой системы организации воздушного движения России (ЕС ОрВД). Там, в свою очередь, узнали о происшествии по почте от диспетчера из центра планирования и координирования Ростовского зонального центра.

Согласно этой информации, 12 мая в 16.48 борт «Белавиа» доложил о трещине на лобовом стекле с внутренней стороны у второго пилота и запросил снижение. В итоге судно село в Минске.

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