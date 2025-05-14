Индия и Пакистан обменялись задержанными солдатами 14.05.2025, 16:09

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Обе стороны продолжают соблюдать режим прекращения огня.

Индия и Пакистан в среду провели взаимный обмен задержанными военнослужащими — еще один знак того, что эскалация между ядерными державами пошла на спад, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Обмен состоялся на пограничном переходе Аттари — Вагах, главной сухопутной точке пересечения двух стран. Индийская Пограничная служба сообщила, что один из ее бойцов был возвращен спустя три недели задержания. В свою очередь, пакистанские власти передали Индии своего пограничника — бойца Пограничных рейнджеров, находившегося в индийском плену почти две недели.

По словам официальных лиц, оба военнослужащих пересекли границу случайно и были задержаны незадолго до недавнего вооруженного столкновения, вызванного авиаударами Индии по территории Пакистана. Эти удары стали ответом на теракт в апреле в индийском Кашмире, унесший жизни 26 мирных жителей. Индия обвинила в нападении Пакистан, который свою причастность отрицает.

Конфликт за считанные дни перерос в ожесточенные четырехдневные боевые действия, каких не наблюдалось десятилетиями. Лишь в субботу, при посредничестве США, было достигнуто перемирие.

Сейчас обе страны постепенно возвращаются к нормальной жизни. Возобновлены коммерческие авиарейсы, жители Кашмира начали возвращаться в дома, пострадавшие во время боев. Обмен задержанными стал символическим, но важным шагом к деэскалации.

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