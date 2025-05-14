В Дании хотят вложить сотни миллионов евро в новые ядерные технологии 3 14.05.2025, 16:23

Фото: A. Cho/Science

Копенгаген может отменить 40-летний запрет на ядерную энергетику.

Копенгаген может отменить 40-летний запрет на ядерную энергетику, введенный в 1985 году. Правительство Дании анализирует преимущества и риски использования малых модульных реакторов (SMR) в энергетическом балансе страны, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Министр по климату, энергетике и коммунальным услугам Ларс Огаард сообщил газете Politiken, что правящая коалиция намерена изучить потенциал современных ядерных технологий. «Недостаточно лишь перспектив — нужно понимать, что это значит для датского общества», — отметил он.

Малые модульные реакторы вызывают интерес инвесторов по всему миру. Однако большинство таких проектов все еще на стадии разработки или согласования.

Дания, благодаря ветряным фермам, имеет большую долю возобновляемой энергии, но для стабильности энергосети использует уголь, газ и импортирует энергию из Швеции и Норвегии, где есть АЭС и гидроэнергетика.

Тем не менее, сбой в электроснабжении в Испании и Португалии в прошлом месяце стал тревожным сигналом. Четыре оппозиционные правые партии уже инициировали парламентские слушания, требуя пересмотра атомного вопроса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал запрет «нелепым». Он уверен, что возобновляемые источники не справятся без устойчивой безуглеродной базы — и это должна быть ядерная энергия.

В марте фонд, поддерживаемый датским миллиардером Йоахимом Анте (основателем Unity), объявил о планах собрать €350 млн для инвестиций в новые ядерные технологии и цепочку их поставок. Он уже вложил €50 млн личных средств в разработчиков SMR из Швеции и Финляндии.

Если анализ завершится в пользу атомной энергетики, Дания может встать в один ряд со Швецией, Францией и другими странами, ищущими путь к энергетической независимости с помощью ядерных технологий нового поколения.

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