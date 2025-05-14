Цена золота упала ниже $3200 за унцию
- 14.05.2025, 18:07
Впервые с начала апреля.
Биржевая стоимость золота упала до минимумов с начала апреля. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 14 мая, подешевели на 1,69%, до $3193 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 15:47 по Минску. Ниже уровня $3200 за унцию цены на золото в предыдущий раз находились 11 апреля.
Золото дешевеет, поскольку торговое перемирие между США и Китаем снизило привлекательность активов-убежищ, пишет Reuters. Ослабление торговой напряженности между США и Китаем сократило опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии, повысив аппетит инвесторов к риску.
Пекин и Вашингтон заключили хорошую торговую сделку после переговоров в Женеве, которая открывает Китай для американского бизнеса, заявил американский президент Дональд Трамп. Обе стороны согласились снизить дополнительные пошлины на импорт, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней.
Пошлины между США и Китаем существенно снизились, что ослабило опасения инвесторов по поводу рисков, связанных с ростом экономики, рассказал аналитик Global X ETFs Джастин Лин. Капитал, вероятно, уходит из защитных секторов и золота, добавил он. Инвесторы опасались, что торговая война может спровоцировать замедление экономического роста или рецессию, а также ускорение инфляции.