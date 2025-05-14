Цена золота упала ниже $3200 за унцию 14.05.2025, 18:07

Впервые с начала апреля.

Биржевая стоимость золота упала до минимумов с начала апреля. Июньские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах в среду, 14 мая, подешевели на 1,69%, до $3193 за унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 15:47 по Минску. Ниже уровня $3200 за унцию цены на золото в предыдущий раз находились 11 апреля.

Золото дешевеет, поскольку торговое перемирие между США и Китаем снизило привлекательность активов-убежищ, пишет Reuters. Ослабление торговой напряженности между США и Китаем сократило опасения по поводу потенциальной глобальной рецессии, повысив аппетит инвесторов к риску.

Пекин и Вашингтон заключили хорошую торговую сделку после переговоров в Женеве, которая открывает Китай для американского бизнеса, заявил американский президент Дональд Трамп. Обе стороны согласились снизить дополнительные пошлины на импорт, введенные после 2 апреля, до 10% на 90 дней.

Пошлины между США и Китаем существенно снизились, что ослабило опасения инвесторов по поводу рисков, связанных с ростом экономики, рассказал аналитик Global X ETFs Джастин Лин. Капитал, вероятно, уходит из защитных секторов и золота, добавил он. Инвесторы опасались, что торговая война может спровоцировать замедление экономического роста или рецессию, а также ускорение инфляции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com