Украинские бойцы показали, как укладывают спать необычного пленника 15.05.2025, 11:05

Видеофакт.

Теробороновцы из 118-й Черкасской бригады территориальной обороны взяли в плен африканского наемника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант происходит из Камеруна и пытался объяснить, что воюет по принуждению.

«Российского наемника Путина из Камеруна взяли в плен воины сводной группы 118-й Черкасской бригады территориальной обороны на Северском направлении. Тот утверждает, что его заставили воевать, однако в его телефоне было найдено несколько иное фото и видео», - говорится в комментарии к записи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com