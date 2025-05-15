Украинские бойцы показали, как укладывают спать необычного пленника
- 15.05.2025, 11:05
Видеофакт.
Теробороновцы из 118-й Черкасской бригады территориальной обороны взяли в плен африканского наемника армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант происходит из Камеруна и пытался объяснить, что воюет по принуждению.
«Российского наемника Путина из Камеруна взяли в плен воины сводной группы 118-й Черкасской бригады территориальной обороны на Северском направлении. Тот утверждает, что его заставили воевать, однако в его телефоне было найдено несколько иное фото и видео», - говорится в комментарии к записи.