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Украинские бойцы показали, как укладывают спать необычного пленника

  • 15.05.2025, 11:05
Украинские бойцы показали, как укладывают спать необычного пленника

Видеофакт.

Теробороновцы из 118-й Черкасской бригады территориальной обороны взяли в плен африканского наемника армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант происходит из Камеруна и пытался объяснить, что воюет по принуждению.

«Российского наемника Путина из Камеруна взяли в плен воины сводной группы 118-й Черкасской бригады территориальной обороны на Северском направлении. Тот утверждает, что его заставили воевать, однако в его телефоне было найдено несколько иное фото и видео», - говорится в комментарии к записи.

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