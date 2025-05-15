Массовый сбой произошел в работе Рунета

Массовый сбой произошел в работе Рунета4
- 15.05.2025, 19:26
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Сбой охватил практически все популярные онлайн-платформы и сервисы.
Рунет столкнулся с масштабным сбоем, который охватил практически все популярные онлайн-платформы и сервисы.
По данным Downdetector, проблемы зафиксированы у банков, таких как ВТБ, Альфа-Банк, Т-Банк и Раиффайзен, стриминговых сервисов Twitch и YouTube, а также социальных сетей, включая ВКонтакте, Telegram, TikTok и Discord. Отказы затронули и игровые платформы, такие как Steam, а также операторов связи МТС, Tele2 и Yota.
Некоторые пользователи сообщают о невозможности входа в аккаунты, сбоях в транзакциях и прерывании потокового стриминга. Среди пострадавших оказались также поисковые системы, такие как Яндекс, и чат-боты, вроде DeepSeek.
Причины сбоя пока не уточняются.