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Великобритания и Германия совместно разработают высокоточное оружие

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  • 15.05.2025, 21:11
Великобритания и Германия совместно разработают высокоточное оружие

Дальность действия – более 2000 км.

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого высокоточного удара» с дальностью действия более 2000 километров, заявило в четверг, 15 мая, британское правительство. Это происходит на фоне активизации оборонного сотрудничества двух крупнейших экономик Европы. Проект основывается на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

Сегодня, в четверг, 15 мая, Великобритания и Германия впервые подтвердят, что они будут работать вместе над созданием нового ударного потенциала большой дальности с радиусом действия более 2000 км, поскольку обе страны укрепляют европейскую безопасность и стимулируют экономический рост внутри страны.

Это происходит после подписания в октябре в Лондоне знакового соглашения об оборонном сотрудничестве в Тринити-Хаус — первого в своем роде двустороннего оборонного соглашения между Великобританией и Германией.

Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус принимает своего коллегу, министра обороны Джона Хили, члена парламента, на первом заседании Совета министров обороны Trinity House сегодня в Берлине, где они обсудят, как соглашение уже приносит реальную пользу, от сдерживания угроз на восточном фланге НАТО до создания квалифицированных рабочих мест и стимулирования инвестиций в стране.

Новая высокоточная система глубокого удара на расстоянии 2000 км станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией, чтобы защитить британскую общественность и усилить сдерживание НАТО, одновременно способствуя росту оборонного сектора Великобритании и Европы.

Обсуждения будут сосредоточены на совместной программе закупок торпед Sting Ray для морских патрульных и разведывательных самолетов P-8 Poseidon, что повысит способность Великобритании и Германии противостоять новейшим подводным угрозам и укрепит национальную безопасность обеих стран.

Согласно новому обязательству, Германия также будет закупать передовые британские военные мосты, выполняя правительственный «План перемен» и поддерживая рабочие места на Северо-Западе.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил:

«Великобритания и Германия никогда не были так близки, и соглашение Тринити-Хаус уже оказывает положительное влияние на нашу безопасность и экономику. Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста — создавать рабочие места, повышать квалификацию и стимулировать инвестиции в Великобритании и Германии.

В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины. Вместе с Германией мы лидируем в поддержке Украины, защите восточного фланга НАТО и совместных инвестициях в потенциал следующего поколения».

С момента подписания соглашения в Тринити-Хаус в октябре немецкие экипажи присоединились к персоналу RAF в двух полетах на британских самолетах P-8 Poseidon. Британский флот Poseidon играет важнейшую роль в отслеживании российских судов вблизи британских вод.

Завтра (в пятницу 16 мая) министры обороны Великобритании и Германии встретятся еще раз вместе со своими коллегами из Польши, Италии и Франции на встрече министров обороны Европейской группы пяти (E5) в Риме.

Кроме того, Великобритания и Германия встретятся еще раз в июне вместе с более чем 50 странами и партнерами, когда они совместно проведут следующее заседание Контактной группы по обороне Украины. С тех пор как Великобритания заняла пост председателя, было обещано выделить почти 23 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины.

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