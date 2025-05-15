ВСУ остановили российский прорыв к Днепропетровской области 5 15.05.2025, 22:26

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Арта и дроны сожгли колонну оккупантов.

Командующий тактической группой «Угледар» генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о полном разгроме колонн противника. По его словам, враг попытался атаковать сразу с трех направлений, задействовав пять танков, 12 бронемашин и 25 мотоциклов. Однако украинская аэроразведка обнаружила колонны на расстоянии 5-10 километров и нанесла мощный удар с помощью дронов-камикадзе и артиллерии.

В результате атаки уничтожено более 70 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов. Остатки российских подразделений отступили в панике, оставив на поле боя сожженную технику и тела погибших.

Особенно символичным стал кадр, запечатлевший одновременно горящие пять российских бронемашин. Это зрелище наглядно показывает последствия безрассудного наступления российских войск и демонстрирует мощь украинской обороны. По словам очевидцев, всего на месте столкновения насчитывается не менее шести уничтоженных единиц техники, но, по мнению осинтеров, их число может быть больше.

Российское командование продолжает терять боеспособные подразделения на этом направлении. Генерал Наев отметил, что, несмотря на бесконечные атаки и существенные потери, оккупанты не прекращают попытки прорваться к Днепропетровской области.

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