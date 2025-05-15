Буданов впервые представил новейшие морские дроны Magura V7

Буданов впервые представил новейшие морские дроны Magura V71
- 15.05.2025, 22:54
Они уничтожают российские самолеты и корабли.
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов с командой специалистов спецслужбы впервые публично презентовали серию ударных морских дронов Magura, которые способны уничтожать вражеские корабли и самолеты.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Презентация состоялась 14 мая в Киеве. Специалисты впервые показали морские дроны Magura - новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР Group 13 сумели перевернуть ситуацию в Черном море в пользу Украины.
В частности, серию ударных морских дронов Magura представляют:
способные действовать роем «убийцы» кораблей Черноморского флота России дроны Magura V5;
мультифункциональная платформа Magura V6P;
дрон-ракетоноситель Magura V7, который впервые в истории уничтожил вражеский боевой самолет;
модель Magura V7, оснащенная боевым пулеметным модулем.
В разведке рассказали, что в течение двух лет боевого применения различных модификаций дрона Magura представители военной разведки в целом поразили 17 морских и воздушных целей России, 15 из которых полностью уничтожили: в частности, два вражеских вертолета Ми-8, два истребителя Су-30, большие корабли Черноморского флота РФ «Сергей Котов», «Ивановец», «Цезарь Куников» и другие суда.
Нанесенный врагу ущерб оценивается в более чем полмиллиарда долларов.
«Можем уверенно сказать, что ГУР МО Украины, Group 13, вытеснили Черноморский флот РФ в пункты их базирования. Они скованы в своих действиях, они не выполняют никаких задач по назначению», - подчеркнул командир Group 13 с позывным «Тринадцатый».
Он добавил, что 31 декабря 2024 года, по его мнению, произошел переломный момент в истории флота — тогда были уничтожены два российских вертолета Ми-8, один поврежден. Также, разведчики уничтожили два вражеских самолета.
Magura V7 с двумя ракетами AIM-9 Sidewinder на борту, которыми спецназовцы ГУР сбили два российских истребителя Су-30 общей стоимостью более 100 млн долларов, вызвала наибольший интерес.
«Появление и развитие ракетной «Магуры» - это заслуга инженеров и производителей, которые остаются за кадром, но продолжают творить и совершенствовать оружие победы Украины на море», - добавили в ГУР.