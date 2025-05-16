В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в ряде районов 1 16.05.2025, 7:57

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Пылает склад боеприпасов.

В нескольких районах оккупированного Крыма утром 16 мая прогремели взрывы. Вроде бы работала ПВО российских захватчиков из-за атаки дронов, между тем появились данные о пожаре на складе боеприпасов.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

Стоит отметить, что в крымских пабликах сегодня утром писали о сильных взрывах, которые были слышны в районе Ялты, Алупки, Севастополя - а позже также и в Перевальном.

Пользователи сети пишут, что якобы ЗРК «Панцирь-С1» российских оккупантов стрелял в Севастополе из района Фиолентовского шоссе по беспилотникам.

Также сообщается, что у побережья Алупки были 3 мощных взрыва, и «в небе видны два темных дымчатых облачка».

В сети были обнародованы кадры из Севастополя, где якобы был виден в небе след от ракеты после выстрела ПВО оккупантов с территории местного военно-морского училища им.

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы в ряде районов, пылает склад боеприпасов

Между тем гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что взрывы, которые были слышны в городе - результат работы ПВО.

«По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега», - рассказал представитель оккупационной «администрации».

Также жители Крыма рассказывали в интернете о серии взрывов в районе Перевального. Так дислоцируется 126-отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота РФ, обращает внимание «Крымский ветер». Сообщалось о дыме в этой локации.

Уже позже в Telegram-каналах рассказали о пожаре в Перевальном, где якобы пылает склад боеприпасов 126 ОББО российских оккупантов.

Кроме того, сообщают о взрывах в Севастополе в районе аэродромов Бельбек и Кача. А еще в сети рассказывают о взрывах в районе Бахчисарая.

«В связи с пожаром на складе боеприпасов в Перевальном, дорога Симферополь - Алушта перекрыта. Водителей просят ехать в объезд», - передает «Крымский ветер», и публикует соответствующее фото.

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