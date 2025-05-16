Трамп возвращается в США, не дождавшись приезда Путина в Стамбул

Трамп возвращается в США, не дождавшись приезда Путина в Стамбул2
- 16.05.2025, 11:30
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Президент США сделал заявление о России и Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива. Встреча с Владимиром Путиным не состоится.
Об этом сообщает The Guardian.
«Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой», - сказал он в Абу-Даби.
Еще накануне Трамп допускал, что может отправиться в Стамбул, куда пригласили на переговоры Владимира Путина.
Трамп заявил, что встретится с Путиным, «как только мы сможем это организовать».