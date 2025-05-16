Украина создала новый дрон, который поражает бронетехнику 16.05.2025, 15:24

Его название с итальянского переводится как «оса».

Беспилотный авиационный комплекс украинского производства «Веспа-15» кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ Министерство обороны Украины.

Об этом сообщило оборонное ведомство со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Говорится, что «веспа» с итальянского переводится как «оса».

«Беспилотные летательные аппараты «Веспа-15» способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой. Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. А взрывное «жало» украинской «Веспы» может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и т.д.», - рассказали в министерстве.

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