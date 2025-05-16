Toyota представила максимально экономичный кроссовер 16.05.2025, 16:57

Бензин ему вообще не нужен.

Премьера модели Toyota RAV4 6 поколения приближается, но до тех пор производитель не дает нам скучать. На фото показали максимально экономичный кроссовер Toyota C-HR BEV – бензин ему вообще не нужен.

OBOZ.UA напоминает, что новую Toyota C-HR BEV 2026 модельного года недавно полностью рассекретили в ходе официальной премьеры. С таким названием автомобиль появился в США. Европейцы получат эту машину под именем Toyota C-HR+.

Главная особенность долгожданной модели Toyota – электрическая силовая установка. Несмотря на название, новая модель никак не связана с Toyota C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве.

В дизайне появились современные фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR BEV равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм.

Базовый кроссовер Toyota C-HR+ получил один электромотор мощностью 165 л.с. и передний привод. Новую Toyota C-HR BEV оснащают двумя моторами мощностью 338 сил. Максимальный запас хода оценивают почти в 500 км.

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