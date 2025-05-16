ВСУ ликвидировали известного российского бодибилдера3
- 16.05.2025, 20:57
- 5,298
Он был чемпионом мира по пауэрлифтингу.
ВСУ ликвидировали известного российского бодибилдера Константина Бреуса, сообщает «Necro Mancer» в социальной сети X.
Бреус становился чемпионом мира по пауэрлифтингу в 2012 году, являлся бодибилдером, а также снимался в эпизодических ролях в российских сериалах.
Известно, что 35-летний Бреус в России в 2023-м году был признан банкротом и позже добровольцем отправился на войну против Украины.