ВСУ ликвидировали известного российского бодибилдера 3 16.05.2025, 20:57

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Он был чемпионом мира по пауэрлифтингу.

ВСУ ликвидировали известного российского бодибилдера Константина Бреуса, сообщает «Necro Mancer» в социальной сети X.

Бреус становился чемпионом мира по пауэрлифтингу в 2012 году, являлся бодибилдером, а также снимался в эпизодических ролях в российских сериалах.

Известно, что 35-летний Бреус в России в 2023-м году был признан банкротом и позже добровольцем отправился на войну против Украины.

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