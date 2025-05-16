ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор»
- 16.05.2025, 22:04
Украинские бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс «Bombus».
Операторы Сил специальных операций Украины подразделения «Баллиста» поразили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс «Bombus» с дистанционным подрывом.
Об этом сообщило подразделение ССО «Баллиста» на своей официальной странице в Instagram.
Отмечается, что российский вертолет попытался осуществить «боевое патрулирование» над украинской территорией.
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается одним из самых современных российских ударных вертолетов.