ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» 16.05.2025, 22:04

Украинские бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс «Bombus».

Операторы Сил специальных операций Украины подразделения «Баллиста» поразили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс «Bombus» с дистанционным подрывом.

Об этом сообщило подразделение ССО «Баллиста» на своей официальной странице в Instagram.

Отмечается, что российский вертолет попытался осуществить «боевое патрулирование» над украинской территорией.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» считается одним из самых современных российских ударных вертолетов.

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