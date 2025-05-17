«Первопричину войны в Украине можно устранить только одним способом» 2 17.05.2025, 11:00

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Путину укажут на его слабость.

Российско-украинская встреча в «турецком» формате, которую инициировал глава страны-агрессора России Владимир Путин, априори не предусматривала его личного участия. Почему же тогда из Кремля прозвучало предложение встретиться? Ответ прост: в ситуации фактического ультиматума со стороны Евросоюза и США это было попыткой выиграть еще немного времени ради достижения успехов на поле боя. Но так же, как и во время «турецких» переговоров в 2022 году, в 2025 году Москва не планирует договариваться об окончании войны, поскольку ее интерес – контроль всей Украины.

Агрессор любит рассуждать о необходимости устранения «первопричины войны», но такой первопричиной является сам Путин, которого, в свою очередь, можно устранить только одним – силой. Кремлевскому диктатору нужна встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом, но она может быть результативна только тогда, когда американский президент придет на нее с ультиматумом.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Как вы расцениваете то, что произошло 15 мая в Турции? В частности, отсутствие Путина на переговорах, крайне слабый уровень российской делегации. Что происходит?

– Еще до переговоров я была уверена в том, что Путин не приедет, несмотря на то, что, казалось бы, именно он предложил или даже потребовал эти переговоры. На мой взгляд, ожидать приезда Путина было практически невозможно по целому ряду причин. Зачем-то еще и Трамп подыграл Путину, сказав, дескать, а зачем ему приезжать.

При желании договориться нужно было делать переговоры на высшем уровне, но Москва сегодня не хочет договариваться. Они не собираются прекращать войну. Есть вероятность того, что можно будет договориться о прекращении огня. Она есть, но не слишком высокая.

Мединский опять заявил, что необходимо обсуждать первопричину конфликта. Но первопричина конфликта – это Путин. Для того, чтобы убрать эту первопричину, надо просто убрать Путина из кресла президента РФ. Но пока нет тех, кто готов был бы это сделать.

– Зачем в таком случае Путиным было озвучено предложение о переговорах в Турции?

– Как обычно, затягивание времени. Мы помним, что Европа вместе с США практически предъявила Путину ультиматум, и чтобы отреагировать, он типа предложил эти прямые переговоры, которые опять являются попыткой всех обмануть и задурить голову.

– Но сколько времени он выиграл? Неделю, две? И что дальше? Каждый раз затягивать процесс еще на неделю-две?

– Ему все время кажется, что сейчас они поднажмут, здесь что-нибудь захватят, там что-нибудь захватят. Ему кажется, что еще немного, и он сможет добиться каких-то существенных подвижек на поле боя и получить гораздо более удобные для него условия переговоров.

Я все время говорила и буду повторять, что главная задача Путина – это не четыре области Украины, которые они включили в свою конституцию. Главная задача – полный контроль над Украиной. Поэтому, естественно, он продолжает двигаться к этой своей цели.

– Что с текущими турецкими переговорами? Возможно ли, что они будут намеренно провалены с тем, чтобы иметь основания заявлять, что, дескать, говорить с Украиной бесполезно?

– Мы прекрасно помним первые стамбульские переговоры. Что называется, дежавю. Опять Мединский. Несмотря на то, что сейчас нам пытаются предъявить, что типа Украина ушла с тех переговоров, мы помним, что тогда Мединский вышел со словами: «По многим вопросам мы почти договорились». И после этого его в Кремле сильно осадили. Это примерно то же, что в свое время было с «нормандским» форматом и Дмитрием Козаком – когда возник определенный формат договоренностей, ему сказали: слушай, мы тебя посылали не для того, чтобы ты договаривался.

Путин никогда не хотел договориться. Он шел к войне долго, и сейчас он эту войну ведет и не хочет ее прекращать. Единственный способ заставить его прекратить воевать – это сила, и других способов нет.

Будем надеяться, что переговоры, которые ведет Трамп со странами Персидского залива, смогут привести к серьезному обрушению цены на нефть, и это заставит Россию изменить свою позицию просто потому, что у них будет недоставать денег на войну.

– Вопрос по поводу позиции Трампа. Когда стало известно, что Путина в Турции не будет, он заявил, что уверен: переговоры не сдвинутся в мертвой точки, пока не будет его личной встречи с Путиным. Допускаете ли вы, что именно личная встреча с Трампом – именно то, чего добивается Путин? И насколько результативной может быть такая встреча?

– Путин, конечно, хочет встречаться с Трампом. Для него это критически важно. Но вопрос в том, что к этой встрече будет в кармане у Трампа. Она может быть полезной, но только в том случае, если действительно Трамп будет готов предъявить Путину ультиматум. Если же Трамп снова придет и попытается договориться, это будет уже не знаю какой по счету провал Трампа.

– Считаете ли вы, что за таким комплементарным отношением Трампа к Путину, которое продолжается до сих пор, - он по-прежнему с пониманием относится к российскому диктатору, - стоит что-то большее, чем личная симпатия?

– Я думаю, что это не личная симпатия и не что-то большее. Тут у меня есть две версии. Первая версия – он верит, что именно таким образом можно достигнуть своей цели: условно говоря, обмануть Путина, прикинуться его другом, чтобы в какой-то момент получить желаемое. И такой способ ведения переговоров в принципе возможен. Но, на мой взгляд, не с Путиным.

Есть и вторая, более печальная, версия: то, что Трамп боится Путину угрожать. Если эта версия верна, тогда остается надеяться только на Европу.

– Почему боится угрожать?

– Иногда люди оказываются слабее, чем они пытаются это показать на публике. Я понимаю, что Россия – ядерная держава, и могут быть опасения эскалации конфликта, но когда война идет с 2014 года, и все это время все пытались умиротворить Путина и как-то договориться с Россией. Но толку от этого нет.

Поэтому я повторю, что единственный способ умиротворения Путина – это показать ему его, Путина, слабость. Других способов умиротворения нет.

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