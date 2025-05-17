Уникальная «Оса» ВСУ: на вооружении украинской армии появился новый дрон

Уникальная «Оса» ВСУ: на вооружении украинской армии появился новый дрон1
- 17.05.2025, 16:28
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Его взрывное «жало» может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику.
Украинская армия получила на вооружение новый ударный дрон «Веспа-15». Его допустили к эксплуатации в ВСУ.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины, «Веспа» с итальянского переводится как «оса». Беспилотный авиационный комплекс «Веспа-15» способен преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой.
Дроны комплекса имеют повышенную устойчивость к работе средств радиоэлектронного противодействия. Как отметили в украинском Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, взрывное «жало» украинского дрона может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.
Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью.