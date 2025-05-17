Израиль начал крупное наступление в Газе 17.05.2025, 16:49

Цель операции - разгром ХАМАС и освобождение заложников.

Израильские военные объявили о начале масштабного наступления с целью разгрома ХАМАС и освобождения оставшихся заложников в секторе Газа.

По сообщению Армии обороны Израиля, в рамках операции «Колесницы Гидеона» войскам поставлена задача занять все стратегические районы сектора.

Израиль ввел блокаду Газы в марте после нарушения двухмесячного перемирия.

Израильские военные называют операцию «Колесницами Гидеона» только в своём аккаунте соцсети Х на иврите, в англоязычном аккаунте это кодовое название не используется.

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