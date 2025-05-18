Названы лучшие бюджетные смартфоны 2025-го года 18.05.2025, 2:00

Они отлично справляются с повседневными задачами.

Сегодня большинство даже самых недорогих Android-смартфонов хорошо справляются с повседневными задачами, казуальными играми и фотографированием. А некоторые из них даже имеют эксклюзивные функции, которые не встретишь в дорогих флагманах.

Редакторы портала Gizchina обновили свой топ лучших Android-смартфонов стоимостью до 200 долларов, с покупкой которых вы точно не прогадаете.

- Samsung Galaxy A16 5G – самый оптимальный «бюджетник» 2025 года. У него все в порядке с производительностью, экран характеризуется 6,7-дюймовой AMOLED-панелью с FullHD-разрешением и частотой 90 Герц. Что касается камер, то есть приличное трио камер на 50+5+2 Мп и неплохая 13-мегапиксельная фронталка.

Устройство работает на Android 14 с One UI 6.1 «из коробки», и, несмотря на дешевизну, предлагает шесть основных обновлений Android. То есть он не потеряет актуальности и в 2030 году.

- CMF Phone 1 – недорогой, но крутой смартфон суббренда Nothing с концепцией «модульности», которая позволяет пользователям самим менять его внешность, отличным экраном, оптимальным железом, адекватными камерами и солидной автономностью.

На момент запуска летом 2024 года устройство продавалось в районе $300, но с того момента упало в цене до $199, что делает его отличным выбором за свои деньги.

- TCL 50 XL 5G – один из самых доступных Android-смартфонов на рынке с повышенной частотой обновления 120 Гц, 6 Гбайт оперативной памяти и NFC.

Сам дизайн простой, с матовым покрытием и боковым сканером отпечатков пальцев.

- Redmi 14C – самый доступный аппарат бренда, который при этом имеет большой 6,88-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц. Такой «герцовки» нет даже у iPhone 16. Еще гаджет получил батарею емкостью 5160 мАч и двойную камеру на 50+2 Мп.

- В Gizchina подчеркнули, что дизайн задней панели – уникальный для устройств Xiaomi. Например, в зеленом исполнении задник получил мраморный рисунок.

- Motorola Moto G04 – самый дешевый смартфон в подборке. При цене чуть дороже 3000 грн, он предлагает плавный 90-герцовый ЖК-дисплей+, приемлемый чип Unisoc T606, камеру на 16 мегапикселей и батарею 5000 мАч. Стандартный набор характеристик для своей ценовой категории.

Еще модель работает под управлением Android 14 с Motorola MyUX, предлагая чистый и отзывчивый пользовательский интерфейс.

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