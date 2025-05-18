ЦАХАЛ заявил о начале «широких» наземных операций в Газе 18.05.2025, 20:43

Начальник штаба Армии обороны Израиля обозначил цели.

Армия обороны Израиля заявила о начале «широких» наземных операций в рамках начальной фазы нового масштабного наступления в секторе Газа, сообщает Times of Israel.

«В течение прошлого дня войска Армии обороны Израиля в Южном командовании, как регулярная армия, так и резервисты, начали широкую наземную операцию по всему северному и южному сектору Газа в рамках начала операции «Колесницы Гидеона», — говорится в заявлении военных.

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, находясь в Газе 18 мая, заявил, что военные будут продолжать наступление, но при этом возможна гибкость, чтобы не сорвать переговоры по соглашению о заложниках, которые продолжаются в Катаре.

«Директива четкая: победить врага и уничтожить его инфраструктуру везде, где мы действуем», — сказал Замир.

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