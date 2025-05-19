Украина превратила советские С-200 в мощное оружие против России 19.05.2025, 10:34

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Из системы ПВО — в средство нанесения ударов по наземным целям.

Старые советские зенитно-ракетные комплексы С-200, которые в свое время разрабатывались для перехвата стратегических бомбардировщиков, снова в деле — теперь в роли оружия нападения, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Украина эффективно использует эти огромные ракеты в качестве ударных систем по наземным целям на территории России. Первая подтвержденная атака С-200 была зафиксирована 9 июля 2023 года — вероятной целью стал промышленный объект в Брянской области. Через 17 дней ракета упала в Таганроге, городе на побережье Азовского моря, примерно в 100 километрах от линии фронта.

С-200 была разработана в СССР в 1960-х годах как средство противодействия стратегическим бомбардировщикам США, таким как B-52. Она способна поражать цели на расстоянии до 300 километров и на высоте до 40 километров.

Систему изначально создавали как стационарный оборонительный комплекс с мощным радиолокационным комплексом и с полуактивной головкой самонаведения. Однако украинские инженеры установили современную головку наведения, что позволило использовать С-200 для ударов по наземным объектам.

Специалисты подчеркивают: Украина добилась высокой эффективности С-200 именно благодаря тому, что эта техника ей хорошо известна и не зависит от поставок из-за рубежа. Пример с С-200 — еще одно свидетельство важности собственной инженерной базы и адаптации под реальные условия войны.

Украинские военные также успешно используют дроны, собранные из коммерческих комплектующих, чтобы компенсировать артиллерийское превосходство России. В условиях ограниченных ресурсов именно изобретательность и способность переосмысливать старые решения становятся главным оружием Украины.

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