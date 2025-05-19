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Белорусские контрабандисты устроили «налет» сигаретных метеозондов на Литву

  • 19.05.2025, 11:38
Белорусские контрабандисты устроили «налет» сигаретных метеозондов на Литву

За выходные задержано несколько партий контарбанды на десятки тысяч евро.

В воскресенье литовские пограничники, осуществляя мониторинг границы с Беларусью, в районе села Ясконяй Друскининкского района, перехватили партию сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями. В ней было 1180 пачек нелегальных сигарет, сообщает Delfi.

Вечером того же дня другая смена друскининкских пограничников у села Швендубре в Друскининкском самоуправлении оставила контрабандистов без очередного груза метеозонда – 1240 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными бандеролями.

Две партии белорусских сигарет NZ Gold с белорусскими бандеролями, прилетевшие на метеозондах, также были перехвачены в воскресенье сотрудниками пограничной заставы Капчяместиса Варенского пограничного отряда СОГГ. В перехваченном грузе возле села Гердашяй (Друскининкский муниципалитет) было 1500 пачек сигарет, а возле села Сталай (Лаздийский район) – 1000 пачек.

Всего за два дня пограничники помешали контрабандистам получить воздушным транспортом 5 415 пачек сигарет на сумму более 24 тыс. евро.

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