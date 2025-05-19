СМИ узнали детали недавней атаки ВСУ на Крым
- 19.05.2025, 13:40
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Оккупационным властям пришлось пойти на эвакуацию.
Склад с боеприпасами и 4 помещения уничтожены в результате атаки Вооруженных сил Украины на 126-ую бригаду береговой обороны (в/ч 12676) в Перевальном в Крыму 16 мая, сообщают источники ASTRA.
Эвакуированы были более 2 тысяч жителей. Официально власти эвакуацию скрыли.
В селе Перевальное в Симферопольском районе на территории в/ч 12676 беспилотники поразили склад с боеприпасами, в результате чего возникла их детонация. Помимо этого, на территории войсковой части сгорели 4 строения на общей площади 5 тысяч квадратных метров. Также известно о пострадавших среди военнослужащих. Мирные жители не пострадали.
Местные власти провели эвакуацию более 2 тысяч местных жителей, часть из них поселили в ПВР в селе Доброе, выяснила ASTRA (точный адрес в распоряжении редакции). Официально местные власти об эвакуации не сообщали, как и не подтверждали атаку на склад.
Ранее о поражении складов боеприпасов 126-й бригады береговой обороны украинским СМИ, в частности, «Суспільному Крим», сообщали источники в СБУ.
В/ч 12676 — это 126-я отдельная гвардейская Горловская дважды Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны — формирование Береговых войск ВМФ Российской Федерации.