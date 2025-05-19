Литва подала иск против режима Лукашенко в Гаагу 4 19.05.2025, 14:24

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Из-за спровоцированного миграционного кризиса.

Литва подала на Беларусь в Международный суд ООН в Гааге, обвинив режим Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса, нарушающего нормы международного права. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

Как сообщает МИД, дело касается нарушения обязательств государств по Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

«С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным ростом потока нелегальных мигрантов из Беларуси. Доказательства, собранные литовскими ведомствами, подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации потоков мигрантов», — говорится в сообщении МИД.

Об участии Минска свидетельствует тот факт, что белорусские госпредприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз и размещение прибывающих мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты были препровождены к литовской границе белорусскими силами безопасности и вынуждены пересекать её нелегально — часто в опасных и угрожающих жизни условиях.

По данным МИД, пограничные службы Беларуси, несмотря на неоднократные просьбы о сотрудничестве, отказались взаимодействовать с литовскими ведомствами с целью пресечения незаконных пересечений границы.

«Литва рассматривает эти действия как преднамеренную попытку белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и Европейский Союз — в ответ на их поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека», — подчёркивается в сообщении.

По данным МИД, несмотря на интенсивные двусторонние переговоры, спор о нарушениях Протокола не был урегулирован, поэтому Литва в понедельник обратилась в Международный суд ООН, требуя привлечения Беларуси к ответственности в соответствии с международным правом.

Требования Литвы включают полную компенсацию причинённого ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что противоречащие международному праву действия не повторятся.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили 23,6 тыс. случаев нелегального проникновения иностранцев в страну из Беларуси. Одни и те же лица пытаются незаконно пересечь границу неоднократно.

Как сообщало агентство BNS, в прошлом году Литва первой обратилась в Международный уголовный суд с просьбой начать расследование преступлений против человечности, совершённых режимом Лукашенко: насильственной депортации и преследований отдельных лиц, а также другого жестокого обращения, противоречащего основополагающим нормам международного права.

В Вильнюсе вскоре откроется и начнёт работу информационный пункт Совета Европы для граждан Беларуси.

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