Авиаэксперт объяснил, какие проблемы могут быть у РФ с ракетой «Ярс» 1 19.05.2025, 15:14

Оружие создавалось в советские времена при активном участии украинской стороны.

У россиян могут быть проблемы с применением межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» из-за недостатка информации от украинских инженеров, поскольку это оружие создавалось в советские времена при активном участии украинской стороны. В частности, такую ситуацию допускает заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Об этом он сказал в эфире Киев24.

«Межконтинентальная ракета «Ярс» - это разработка советских времен, и до 2007 года в ее создании принимала активное участие украинская сторона. То есть мы говорим о «Южмаше». И большинство комплектующих и технологий были за счет украинских инженеров», - отметил Храпчинский.

По его словам, с баллистическими ракетами, в частности межконтинентальными, у России начались трудности после того, как в 2014 году разорвались любые отношения с Украиной.

«Давайте вспомним и разрыв «Сатаны» в шахте на испытательном полигоне в РФ. Были еще неудачные пуски некоторых ракет. И опять таки, из всех межконтинентальных баллистических ракет единственная ракета, которая подтвердила функционирование и возможность жить, - «Ярс». Потому что 10 удачных испытаний было. Но это было во времена, когда россияне еще могли получать определенную информацию от украинских инженеров», - прокомментировал эксперт.

При этом Храпчинский отметил, что Россия также активно занимается психологическим давлением и будет создавать имитации, в том числе информационные, относительно того, что они якобы собираются запустить какое-то сложное оружие.

«Вспомним запуск «Орешника», который должен был стать вундервафлей на замену ядерному оружию. Но ничего не получилось. Здесь они начали снова пугать «Ярсами», - подчеркнул он.

Храпчинский также напомнил, что «Ярс» - это ракета, которая может нести именно ядерное оружие.

«Здесь мы уже говорим, что если Россия попытается применить, то, во-первых, будет вынуждена предупредить все страны, что она запускает эту ракету. Во-вторых, это в любом случае будет использовано без ядерной боеголовки. А без нее последствия удара будут незначительны», - оценил он ситуацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com